Также разработчики опубликовали небольшой арт, который недвусмысленно намекает на место действия – Вайс-Сити.

Студия Rockstar через свои соцсети объявила официальную дату долгожданной премьеры трейлера Grand Theft Auto 6 – его покажут 5 декабря в 16:00 по Киеву.

Разработчики опубликовали в честь официального анонса небольшой арт, который недвусмысленно намекает на место действия – Вайс-Сити. На изображении можно увидеть пальмы и закат.

Ранее в Rockstar Games уже говорили, что трейлер следующей GTA выйдет в начале декабря. Но многие были уверены, что его покажут на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет в ночь с 7 на 8 декабря. Возможно, на мероприятии появятся какие-то другие новости по игре.

Видео дня

Пока что официально о GTA 6 практически ничего неизвестно, однако слитый билд в сентябре 2022 года приоткрыл много тайн не только в плане сеттинга и героев, но и некоторых механик. Так, действие GTA 6 должно развернуться в современной версии Вайс-Сити, а не версии 80-х. В целом ожидается, что карта GTA 6 будет гораздо больше, чем в пятерке.

Также можно уже с уверенностью говорить, что в новой GTA будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Предполагается, что линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда: герои будут грабить банки и выстраивать свою преступную империю.

Дата выхода Grand Theft Auto 6 по-прежнему остается неизвестно. Финансовые отчеты Take-Two (владелец Rockstar) указывают, что релиз шестой части GTA состоится "в период с апреля 2024 по март 2025 года".

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