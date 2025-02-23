Стартовали предзаказы GTA 6, но есть нюанс

Пока что они доступны только в Малайзии и только в одном магазине.

Пока Rockstar уже больше года никак не продвигает GTA 6, другие берут дело в свои руки. Один предприимчивый владелец магазина игр в Малайзии выставил на витрину GTA 6, дав покупателям возможность предзаказать игру.

Пользватель prettyboylee запостил на Reddit фотографию, где видно, что магазин предлагает зарезервировать себе копию GTA 6 для Playstation 5 всего за 3 доллара. Разумеется, это не стоимость игры, покупатель приобретает право на гарантированную покупку диска в день релиза, ну или когда откроются предзаказы.

Релиз GTA 6 запланирован на осень этого года, но об официальных предзаказах речи пока что не идёт. Ранее журналисты Kotaku утверждали, что высчитали точную дату релиза GTA 6. По их мнению, это произойдёт 28 октября.

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Кроме того, стоит помнить, что изначально игра выйдет только на консолях Playstation 5 и Xbox Series, а до ПК проект доберётся позже. Глава Corsair заявлял, что релиз на компьютеры запланирован на начало 2026 года, но позже отказался от своих слов.

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