В данный момент релиз новой части легендарной серии все еще намечен на 2025-й год.

Из Уругвая пришла неожиданная утечка с точной датой релиза GTA 6, которую раскрыла игровая сеть XUruguay. Согласно опубликованной на сайте магазина странице игры, новая часть серии выйдет 17 сентября 2025 года.

Если слух оправдается, то выход новой части легендарной франшизы состоится ровно через 12 лет после релиза GTA V. Уругвайский магазин видеоигр сотрудничает с PlayStation и у нее хорошая репутация, поэтому многие фанаты восприняли эту утечку всерьез.

Take-Two ранее заявляла, что планирует выпустить GTA 6 осенью 2025 года, но конкретную дату компания не называла. Более того, если судить по текущему состоянию маркетинговой кампании, до релиза еще очень далеко. На данный момент мы видели только один трейлер игры, который вышел еще в декабре позапрошлого года.

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Учитывая масштаб Grand Theft Auto 6, который, может стать самым продаваемым медиа в истории, вероятность переноса даты релиза на 2026-й остается достаточно высокой.

Тем более, что за последние полгода ходило много слухов о том, что GTA 6 перенесут на 2026 год. Причина – отставание от графика разработки из-за дистанционного формата работы Rockstar. Известный инсайдер и журналист Bloomberg Джейсон Шрайер говорил, что он будет "шокирован", если игра действительно выйдет осенью 2025 года.

Еще один слух сообщает, что GTA 6 Online будет продаваться отдельно от основной игры за меньшую стоимость. Учитывая опыт Red Dead Redemption 2 Online, такой вариант действительно возможен.

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Действие развернется в современном Вайс-Сити. Нас ждет два протагониста – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как "современные Бонни и Клайд".

Про геймплей пока все не очень понятно. В единственном на сегодня трейлере показали нарезки кат-сцен, различные локации с видами Вайс-Сити и ряд игровых активностей, которые присущи серии Grand Theft Auto.

GTA 6 получит масштабный мультиплеерный режим. Rockstar планирует в течение "многих лет" выпускать для игры платный контент – очевидно, для мультиплеера.

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