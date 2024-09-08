В то же время ПК-геймерам придется подождать и вовсе до 2027 года.

Самая ожидаемая игра современности, Grand Theft Auto VI, не выйдет в ранее обозначенные сроки – говорят инсайдеры Rockstar со ссылкой на разработчиков из двух неназваных студий.

Изначально GTA 6 должна была выйти осенью будущего года, но разработчики решили отложить релиз до 2026 года. Согласно информации, опубликованной ресурсом GTABase, Rockstar уже определились с новой датой релиза – первая половина 2026 года.

Предполагается, что игра сначала выйдет на PS5 и Xbox Series, а ПК-версия появится через 12–18 месяцев после релиза на консолях.

Причину переноса инсайдеры не озвучили, но в марте появлялась информация, что разработка GTA 6 отстает от графика и релиз могут перенести на 2026 год. Rockstar настаивает на том, чтобы сотрудники полноценно вернулись в офис, дабы ускорить темпы разработки, но этому рады не все работники. Кроме того, они опасаются, что их заставят перерабатывать, чтобы уложиться в намеченные сроки.

По официальным данным Take-Two, владельца Rockstar, игра по-прежнему ожидается "осенью 2025 года". Компания никак не прокомментировала слух о переносе на год.

Трейлер GTA 6 собрал уже 200 млн просмотров

GTA 6: что известно про самую ожидаемую игру в истории

Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Из него мы узнали, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити. В игре будет два главных героя – мужчина и женщина. В инсайдерских утечках они описывались как современные Бонни и Клайд.

В дебютном трейлере не был показан реальный геймплей, вместо этого Rockstar продемонстрировала нарезки кат-сцен и кадры с видами Вайс-Сити, которые позволяют оценить качество графики, неигровых персонажей, поездки на машинах и других транспортных средствах, игровые активности и прочее.

Также можно не сомневаться, что карта будет огромной и заметно превзойдет Лос-Сантос из GTA 5. Поговаривают, что игроки смогут заходить в 70% зданий.

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