Геймеры нашли точную дату выхода долгожданной игры GTA 6

Take-Two и Rockstar Games ранее сообщили, что новая ГТА выйдет осенью будущего года.

IMDb, крупнейшая интернет-база о кино и медиа, могла случайно "слить" дату выхода долгожданной GTA 6. Она ненадолго появилась на странице игры, на что обратили внимание пользователи форума Reddit.

Если верить информации на сайте, релиз новой Grand Theft Auto состоится 27 октября 2025 года. Вскоре после появления этой информации, она в спешке была удалена с IMDb, что пользователи восприняли как преждевременное раскрытие.

Это соответствует прежним заявлениям Take-Two и Rockstar Games о релизе экшена осенью 2025 года. Вероятно, игру действительно могут выпустить в конце октября. Тем более, что октябрь традиционно считается самым "сочным" в плане игровых релизов месяцем.

Видео дня

Изначально считалось, что ГТА 6 выйдет весной 2025 года. Позже появились слухи, что разработка проекта отстает от графика, Rockstar обязывает своих сотрудников полноценно вернуться в офис, а релиз могут перенести с весны на осень или даже на 2026-й – частично эта информация подтвердилась.

К слову, издатель уже предупредил, что пользователям ПК придется дополнительно подождать релиза игры. Например, GTA 5 вышла на консолях в сентябре 2013 года. До компьютеров игра добралась лишь спустя полтора года.

Новостей о шестой части не было с момента релиза анонсирующего трейлера. Единственное, что мы точно знаем, так это то, что действие игры развернется в современном Вайс-Сити, а впервые в серии мы будем играть за женщину.

Вас также могут заинтересовать новости: