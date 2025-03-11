Дэнни Дайер сыграл Кента Пола в Vice City и San Andreas.

Актёр Дэнни Дайер озвучивал менеджера рок-групп и заядлого тусовщика Кента Пола в GTA Vice City и San Andreas, но пройти собственную миссию так и не смог.

В недавнем интервью British GQ Дайер рассказал, что работа над GTA стала для него вершиной карьеры. Однако когда дело дошло до прохождения, актёр столкнулся с неожиданной проблемой:

"Самое сложное было, что я не мог пройти собственную миссию. А мой голос просто выбешивал меня".

Скорее всего, речь идёт о Death Row, одной из самых сложных миссий в Vice City, где игроку нужно спасти Лэнса Венса из лап бандитов. Она известна своей сложностью и легко могла довести до бешенства даже самого терпеливого геймера.

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За работу над GTA Дайер получил всего 15 тысяч фунтов, что по тем временам казалось ему солидной суммой: "А потом эта игра заработала миллиарды и продолжает их зарабатывать".

Ранее актёр Тревора из GTA 5 рассказывал, что хотел бы появиться в GTA 6 только ради того, чтобы его персонажа убили в начале игры. Это было бы своеобразным символом передачи эстафеты молодому поколению, считает актёр.

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