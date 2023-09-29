В Remedy отметили, что это большой проект, объединяющий сразу две игры.

В апреле 2022 стало известно, что студия Remedy разрабатывает ремейки первых двух частей Макса Пейна. Они же являются авторами оригинальных игр.

В интервью в преддверии выхода Alan Wake 2 сценарист Сэм Лэйк, подаривший свою внешность Максу Пэйну, затронул тему долгожданных ремейков. По его словам, это масштабный проект, объединяющий сразу две игры и требующий много сил и времени на разработку.

Даже если речь идет о старых играх, только подумав о том, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами и объединить в одно целое, можно понять, что это большой, большой проект – рассказал Сэм Лэйк.

В рамках анонса весной 2022 Remedy упоминала, что оба ремейка выйдут в едином бандле. Теперь же, судя по всему, Max Payne 1 и 2 объединят в одну игру.

У писателя также поинтересовались, будет ли главный герой срисован с него, как это было в оригинальных частях. На данный вопрос Лейк ушел от ответа, но отметил, что придется дождаться выхода проекта, чтобы получить желаемый ответ.

Известно, что ремейк(и) создается для ПК и консолей текущего поколения, но даты релиза, увы, пока нет. Разработка проходит под присмотром Rockstar Games, которая владеет правами на франшизу Max Payne.

Как может выглядеть ремейк Max Payne 2 на UE 5: фанатский концепт

А пока Remedy готовится к скорому выходу Alan Wake 2, который состоится уже 27 октября. Дополнительным стимулом для украинских игроков будет то, что сиквел получит официальную украинскую локализацию.

Помимо ремейка первых двух частей Max Payne и Alan Wake 2, в разработке у Remedy находится сиквел Control, мультиплеерный спин-офф Control, а также мультиплеерная игра-сервис Vanguard.

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