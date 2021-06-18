Акция закончится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.

На площадке цифровой дистрибуции GOG началась раздача расширенного издания гоночную аркады Absolute Drift. Все желающие могут забрать игру бесплатно до 19 июня. Акция завершится в 16:00 по киевскому времени.

Трейлер Absolute Drift

Что такое Absolute Drift

Absolute Drift – это минималистичная гоночная аркада с видом сверху. У игроков в распоряжении 6 дрифт-каров, 34 трассы и 5 зон свободного передвижения, где нужно выполнять различные задания. Игра вышла на ПК в 2015 году.

Напомним, что в другом сервисе цифровой дистрибуции, Epic Games Store, сейчас проходит бесплатная раздача кулинарного аркадного симулятора Overcooked 2 и пиксельного шутер-платформера с элементами roguelike – Hell is Other Demons. Получить обе игры можно до 24 июня.

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Автор: Сергей Коршунов