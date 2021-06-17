Бесплатная раздача продлится до 24 июня.

В онлайн-магазине Epic Games Store началась раздача кулинарной аркады Overcooked 2 и шутер-платформера Hell is Other Demons.

Забрать обе игры бесплатно можно до 24 июня.

Трейлер Overcooked 2

Подробней про Overcooked 2

Overcooked 2 – это сиквел аркадного симулятора, в котором главная задача игрока – вовремя готовить блюда, чтобы клиенты не покидали ресторан. В игре много сложных испытаний и разнообразных арен – еду нужно готовить на движущихся грузовиках, ледяных полях и даже пиратских кораблях. На каждой локации есть множество препятствий, которые мешают готовить блюда, среди них движущиеся полы, порталы и фейерверки, способные поджечь кухню.

Помимо одиночного режима в игре есть и кооператив на 4 человека.

Overcooked 2 вышла в 2018 году на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На агрегаторе Metacritic у игры 81 балл от критиков и 8,1 балла от пользователей.

Трейлер Hell is Other Demons

Подробней про Hell is Other Demons

Hell is Other Demons — это пиксельный шутер-платформер с элементами roguelite с динамичными боями против толп демонов. Игра вышла в 2019 году, получив похвальные отзывы от профильной прессы.

Через неделю в EGS начнется раздача гоночной аркады Horizon Chase Turbo и платформера Sonic Mania.

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Автор: Сергей Коршунов