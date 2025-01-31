На консолях будет несколько режимов работы.

Блогер extas1s смог разузнать, как новая RPG от Obsidian, Avowed, работает на Xbox, в частности, на младшей консоли Series S.

По его информации, на консолях Microsoft будет несколько режимов производительности: 30/40/60 FPS на Xbox Series X и 30/40 FPS на Xbox Series S. Информацией поделился пользователь Reddit, который уже играет в Avowed, Obsidian совсем недавно начала рассылку пресс-копий.

Похоже, слабое железо Xbox Series S стало настоящим вызовом для разработчиков. Недавно глава Take-Two Штраус Зельник очень уклончиво ответил на вопрос о производительности GTA 6 на младшей консоли Microsoft, хоть и заверил, что шестая часть всё равно выйдет на максимальном количестве платформ.

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В любом случае, у Microsoft есть правило, что все игры, выходящие на Xbox, должны работать на обеих версиях консоли, и не похоже, что Фил Спенсер собирается пересматривать это требование.

Релиз Avowed назначен на 18 февраля. Игра будет доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass. Эмбарго на рецензии спадёт 16 февраля.

Ранее мы рассказывали, что Electronic Arts уволила несколько ключевых разработчиков BioWare, которые работали над Dragon Age и Mass Effect.

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