У разработчиков мода уникальная структура проектов.

Недавно мы рассказывали, что фанатский ремейк Fallout: New Vegas на движке четвёртой части - отменён. В общем, в бухгалтерии всё перепутали, и проект таки живой.

Об этом рассказал главный разработчик мода в своём посте на Reddit. Как оказалось, авторы трудятся над гораздо более глобальной модификацией Capital Wasteland, который должен перенести на движок Fallout 4 все знаковые локации из прошлых игр серии.

Кроме мода-ремейка Fallout: New Vegas, который получил название Project Mojave, разработчики также делают обновлённые версии DLC для Fallout 3. У них в планах есть дополнение Point Lookout и даже крайне сомнительное Mothership Zeta. Прямо сейчас все силы авторов брошены на обновление локации The Pitt из одноимённого DLC для третьей части.

У нас есть основной мод Capital Wasteland, где мы создаем все квесты, локации, персонажей, озвучку, дизайн уровней, звуковые эффекты, оружие, броню, типы патронов и существ в одном проекте. На стороне у нас есть отдушина для творчества вроде Point Lookout Recreation, Project Mojave или Project Zeta. Правда в том, что у нас нет ни сил, ни энергии, чтобы работать над всеми этими проектами одновременно, но, опять же, это не значит, что Project Mojave отменён.

Также автор поста приложил видео того, что у них сейчас получается с The Pitt. Разработчики уже перенесли вступление дополнения на новый движок. Выглядит, конечно, впечатляюще.

Ранее мы рассказывали, что один из ключевых разработчиков самого первого Fallout Тим Кейн поделился мнением, каким должен быть искусственный интеллект в играх.

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