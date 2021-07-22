Первый месяц Элой будет доступна только владельцам PS4 и PS5.

Элой, главная героиня постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn, станет новым персонажем в мобильной игре Genshin Impact.

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Уже с 13 октября все владельцы PS4 и PS5 смогут получить доступ к 5-звездочной героине. Пользователям остальных платформ Элой станет доступна с 24 ноября, сообщают разработчики из студии MiHoYo.

Напомним, что ранее Элой уже становилась гостевым персонажем королевской битвы Fortnite. Она появилась в шестом сезоне под названием "Дикие времена".

Подробней про Genshin Impact

Genshin Impact – это условно-бесплатный приключенческий экшен с элементами RPG от китайской студии miHoYo. Игра вышла 28 сентября 2020 года на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.

Cпустя месяц после релиза Genshin Impact принесла создателям $234 миллиона, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории после Pokemon GO.

За полгода после выхода игра заработала $1 миллиард.

На днях Genshin Impact получил патч 2.0 с новым регионом, персонажами и поддержкой кроссплатформенной синхронизации.

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Автор: Сергей Коршунов