За последний месяц игра по доходам уступила только PUBG Mobile и Honor of Kings.

Мобильная версия условно-бесплатной игры Genshin Impact менее чем за шесть месяцев с момента выхода заработала $1 миллиард. Это новый рекорд для индустрии. К примеру, популярной Pokemon GO на это потребовалось 9 месяцев.

По данным аналитической компании Sensor Tower, последние 30 дней Genshin Impact занимала 3 место в App Store и Google Play, уступая по доходам только PUBG Mobile и Honor of Kings.

Подробней про Genshin Impact

Genshin Impact от китайской студии miHoYo вышла 28 сентября 2020 года. Релиз состоялся на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.

Игра окупила производственные затраты и начала приносить разработчикам прибыль меньше чем за две недели после выхода.

Уже спустя месяц после релиза Genshin Impact принесла создателям $234 миллиона, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории после Pokemon GO.

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Автор: Сергей Коршунов