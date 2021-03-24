Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года / фото miHoYo
Мобильная версия условно-бесплатной игры Genshin Impact менее чем за шесть месяцев с момента выхода заработала $1 миллиард. Это новый рекорд для индустрии. К примеру, популярной Pokemon GO на это потребовалось 9 месяцев.
По данным аналитической компании Sensor Tower, последние 30 дней Genshin Impact занимала 3 место в App Store и Google Play, уступая по доходам только PUBG Mobile и Honor of Kings.
Genshin Impact быстрей всех среди мобильных игр заработала $1 миллиард / фото sensortower.com
Подробней про Genshin Impact
- Genshin Impact от китайской студии miHoYo вышла 28 сентября 2020 года. Релиз состоялся на Android и iOS, а также на ПК и PlayStation 4.
- Игра окупила производственные затраты и начала приносить разработчикам прибыль меньше чем за две недели после выхода.
- Уже спустя месяц после релиза Genshin Impact принесла создателям $234 миллиона, показав один из самых успешных стартов мобильных игр в истории после Pokemon GO.