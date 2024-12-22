Скверна повлияла и на Героя Ферелдена.

Арт-директор Мэтт Роудс Dragon Age: The Veilguard делится интересными сценарными находками, от которых отказались в процессе разработки. Так, в игре должен был появиться главный герой Dragon Age: Origins Герой Ферелдена, правда в довольно жутком обличии.

Роудс опубликовал у себя в X (бывший Twitter) несколько концепт-артов крепости Вейсхаупт, штаб-квартиры Серых Стражей. По изначальной задумке, именно там Рук должен был встретиться с Героем Ферелдена.

Однако герой первой части сильно изменился. Роудс объяснил, что час его Призыва пришёл, на него начала действовать скверна и герой постепенно превращается в порождение тьмы. По традициям Серых Стражей, теперь он должен отправиться на Глубинные тропы, где будет сражаться с порождениями тьмы до последнего вздоха, но у Героя Ферелдена ещё есть дела среди живых.

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Герой сидит в длинном плаще, а бинты по всему телу прикрывают его серую с вкрапленими фиолетового кожу, он уже не может говорить. Единственное, что он хочет передать Руку, – это письменная просьба, касающаяся его близкой подруги Морриган:

"Не позволь ей увидеть меня таким"

Такое будущее для славного героя DA: Origins звучит жутко и грустно, но никому в студии этот вариант не понравился. Роудс вспоминает, что он был единственным, кто продвигал эту идею: "Похоже, никому больше не нравилась идея "прокаженного короля", но я подумал, что это будет круто".

Ранее мы рассказывали, что в последней книге про ведьмака, Анджей Сапковский раскрыл точный возраст Геральта из Ривии.

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