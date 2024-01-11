Более того, зарядная станция будет идти сразу в комплекте, а цена останется прежней.

Несмотря на адаптивные триггеры и тактильную обратную связь, DualSense для PS5 далек от совершенства. Самый большой его минус – время автономной работы. Если вам повезет, вы сможете выжать 8 часов, однако, похоже, на подходе обновленная версия контроллера под названием V2.

Устройство уже появилось на сайте Best Buy, хотя никакого анонса не было. По дизайну контроллер никак не отличается от оригинальной версии DualSense, но среди его особенностей упоминается 12 часов автономной работы и даже зарядная станция в комплекте.

Цена за обновленный геймпад – $89. Как в случае с базовой моделью PS5 и PS5 Slim, новый DualSense, скорее всего, заменит старый. Это также может означать скорое снижение цен на старые запасы.

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Официально Sony не анонсировала новую версию геймпада DualSense, но если его страница уже появилась в американском магазине, то, вероятно, выход не заставит себя ждать.

Напомним, в прошлом году Sony выпустила свой аналог геймпада Xbox Elite – DualSense Edge. На нем можно переназначать или отключать отдельные кнопки, а также регулировать чувствительность и мертвые зоны стиков. В Европе за него просят 240 евро.

Также Sony уже работает над PS5 Pro с более мощным железом. Якобы консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, в ноябре 2024 года.

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