Пользователи уже давно украшают свои консоли, а теперь это можно будет делать с использованием официальных товаров.

Sony анонсировала линейку новых аксессуаров для PlayStation 5. Компания представила контроллеры DualSense в трех раскрасках и цветные съемные панели.

Ранее геймпады для PS5 уже продавались с черной и красной оболочкой. А теперь в список добавятся еще три цвета: "розовый новая звезда", "звездный синий" и "галактический пурпурный". Глобальные продажи новых DualSense начнутся в январе 2022 года.

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Вторая порция аксессуаров — это съемные панели для PlayStation 5. Ранее их активно выпускали сторонние фирмы, которым Sony угрожала судом. Теперь компания наконец-то решилась перехватить инициативу. Она представила панели в пяти цветах: "черная полночь", "космический красный", "розовый новая звезда", "звездный синий" и "галактический пурпурный". Раскраски соответствуют оболочкам DualSense. Крышки для PS5 будут доступны до середины 2022 года, но только в странах первой волны, куда Украина не попала.

Другие подробности о новых аксессуарах для PlayStation 5

Розничная цена цветных панелей в официальном магазине PlayStation составляет $55 (около 1480 гривен).

Мы запросили комментарий у Sony по поводу поставок аксессуаров в Украину и получили ответ. Новые контроллеры появятся в январе, а панели — в течение 2022 года

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Автор: Назар Степорук