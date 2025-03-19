Это уже третье крупное обновление с релиза игры в ноябре.

GSC Game World выпустила очередное масштабное обновление для Stalker 2: Heart of Chornobyl, где разработчики внесли более 1200 изменений.

В патче 1.3 доработаны поведение врагов, система A-Life, баланс, сюжетные элементы, графика, звук и производительность.

Разработчики улучшили реакцию NPC на звуки шагов и сделали движения мутантов в бою более плавными. Враги теперь ведут себя умнее при засадах, если игрок прячется за объектами или находится сверху..

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Баланс был скорректирован: изменены свойства некоторых артефактов, увеличен урон от взрывоопасных объектов, улучшена прочность уникального оружия, найденного в миссиях. Также пересмотрены показатели защиты от аномалий для разных типов брони.

Исправлен ряд критических ошибок, включая баги, из-за которых NPC застревали или мешали игроку продвигаться по миссиям. Улучшено освещение, тени от фонарика и работа интерфейса. Кроме того, теперь можно изменять кнопку атаки ближним оружием в настройках.

Добавлены новые визуальные эффекты, включая новые аномалии и поведение животных. Введены дополнительные экраны смерти, отображающие причину гибели персонажа.

Полный патчноут можно почитать на официальном сайте GSC.

Релиз Сталкер 2 произошёл 20 ноября прошлого года. За это время игра привлекла к себе более 6 миллионов игроков и уже окупила себя и начала приносить прибыль.

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