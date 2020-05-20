В Total War: Warhammer II появится персонаж, названный в честь Генри Кавилла

Хранитель знаний по имени Cavill будет другом эльфийского лорда Эльтариона.

В дополнении к Total War: Warhammer II, которое называется The Warden & The Paunch, появится персонаж, названный в честь актера Генри Кавилла ("Человек из стали", "Агенты А.Н.К.Л.", "Ведьмак").

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Об этом геймдиректор игры Ричард Олдридж рассказал в интервью PCGamesN.

Хранитель знаний по имени Cavill будет другом эльфийского лорда Эльтариона. У него будут две особые черты: White Wolf, дающая +15 урона против крупных существ, и Advocate.

Ранее Кавилл говорил, что любит игры серии The Witcher и Total War.

"Когда я узнал, что некий мистер Кавилл любит в свободное время играть в Total War: Warhammer и раскрашивать миниатюры, я решил, что будет забавно, если мы добавим его в игру", - рассказал Олдридж.

Напомним, 14 мая актеры Дэнни Трехо и Элайджа Вуд появились во внутриигровом ток-шоу в Animal Crossing: New Horizons.