Оказывается, новый эксклюзив PlayStation 5 появится менее, чем через год.

С момента анонса Insomniac Games и Sony почти не делились информацией о Marvel's Spider-Man 2. Однако недавно произошла любопытная утечка: благодаря сценаристке стало известно, когда выйдет игра.

Джейми Майер указала на личном сайте, что она работала над упомянутым проектом и Marvel's Wolverine. Согласно заявлению девушки, Marvel's Spider-Man 2 выйдет осенью 2023 года. При этом официально уточненные сроки релиза не публиковались.

Вероятнее всего, Майер допустила ошибку, так как скоро удалила информацию о выходе новых приключений Человека-паука. А вот о запуске Marvel's Wolverine сценаристка ничего не рассказала.

Видео дня

Новости о Marvel's Spider-Man 2 должны появиться в ближайшее время. На это в социальных сетях намекала Insomniac Games, а еще страница игры на короткое время появилась в PlayStation Store. Менеджер студии по связям с общественностью Джеймс Стивенсон даже успел призвать добавлять проект в список желаемого. Такая активность свидетельствует, что готовится новая презентация игры.

Marvel's Spider-Man 2 — основные подробности

Игру анонсировали на прошлогоднем осеннем шоу PlayStation. Проект должен выйти в 2023-м году. Insomniac Games подтвердила эти планы в октябре 2022-го.

В дебютном трейлере Marvel's Spider-Man 2 показали Питера Паркера и Майлза Моралеса. Они вместе сражались со злодеями, применяя разные умения. А в конце ролика появился Веном, который станет одним из антагонистов.

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