Создатели уже определились с местом действий сериала, но пока что держат его в секрете.

Ранее Генри Кавилл уже неоднократно говорил о своём желании создать сериал по Warhammer 40K, а теперь он официально подтвердил, что работа над проектом идёт полным ходом. В новой игровой адаптации от Amazon Prime актёр выступит продюсером.

Кавилл опубликовал пост, в котором рассказал, что совершил паломничество на родной остров Джерси, в тот самый магазин, где более 30 лет назад впервые купил фигурки Warhammer. По его словам, это был особый момент. Актёр подчеркнул, что они с командой тщательно изучают вселенную:

"Мы вместе просеивали огромное количество потрясающих персонажей и перелистывали старинные тексты и фолианты. Наши совместные старания привели нас к фантастической точке, с которой мы начнём нашу вселенную, и её одобрили все, кто наверху, и в Amazon, и в Games Workshop."

Однако конкретные детали пока остаются в тайне: "Это отправная точка, которая, по крайней мере пока, останется секретом. Следите за новостями, впереди ещё многое!"

Видео дня

Хотя до сих пор неизвестно, кто ещё участвует в проекте или когда мы увидим первые кадры, ясно одно - работа над сериалом идёт полным ходом. Как давний поклонник Warhammer, Кавилл обещает фанатам нечто действительно масштабное и захватывающее.

Ранее мы рассказывали, что Amazon Prime начал съёмки второго сезона экранизации Fallout. Уолтон Гоггинс, сыгравший гуля, поделился первой фотографией со съёмочной площадки.

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