Короткометражный фильм идёт 50 минут.

Фанат вселенной Warhammer 40K под ником Gabriel Christtiane практически в одиночку нарисовал короткометражный фильм Awakening - Warhammer 40K. Габриэль увлекается 3D дизайном и уже много лет выкладывает на своём YouTube канала короткометражки собственного производства.

На 50 минут анимации в Awakening - Warhammer 40K автор потратил 4 года. Всем, за исключеним озвучки и звуковых эффектов, Габриэль занимался сам: сделал модели персонажей, анимировал, написал сценарий.

По сюжету фильма космодесантники из ордена Тёмных Ангелов прибывают на планету Red Omega 3, где перед ними было поставлено задание уничтожить пробуждающуюся династию Некронов. Но даже для лучших воинов Империума, прямое столкновение с древней расой в их гробнице сулит смертельную опасность.

Напомним, что недавно вышедшая Warhammer 40.000: Space Marine стала второй по популярности игрой в Steam, обойдя S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl.

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