Авторы The Sinking City делают игру про молодого Шерлока Холмса

В новой игре у Холмса появится воображаемый друг.

Создатели The Sinking City работают над новой игрой про Шерлока Холмса. Об этом УНИАН сообщил инсайдер из украинской студии Frogwares.

По словам источника, новая игра станет своеобразным перезапуском франшизы о приключениях знаменитого британского сыщика. Сюжет игры будет развиваться на рубеже XIX и XX веков, и расскажет о еще молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе.

Так как до знакомства с доктором Ватсоном еще далеко, то помогать в расследованиях Холмсу будет его воображаемый друг. Боевая система и механика расследований из The Sinking City получит ряд улучшений и перекочует в новую игру про Шерлока.

Игра выйдет предположительно в 2021 году на ПК и консоли нового поколения. Издавать игру студия Frogwares будет своими силами.

Напомним, украинская студия Frogwares, которая специализировалась на создании детективных квестов о Шерлоке Холмсе в прошлом году заявила о конфликте со своим бывшим издателем Focus Home Interactive, который убрал большую часть ее игр из онлайн-магазинов. Последней на данный момент вышедшей игрой от Frogwares стал приключенческий экшн The Sinking City, основанный на творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта.