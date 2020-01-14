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Авторы The Sinking City делают игру про молодого Шерлока Холмса

11:26, 14 января 2020
Игры
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Кадр из последней игры студии про Шерлока - Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter / pinterest.com

По словам источника, новая игра станет своеобразным перезапуском франшизы о приключениях знаменитого британского сыщика. Сюжет игры будет развиваться на рубеже XIX и XX веков, и расскажет о еще молодом, 21-летнем Шерлоке Холмсе.

Так как до знакомства с доктором Ватсоном еще далеко, то помогать в расследованиях Холмсу будет его воображаемый друг. Боевая система и механика расследований из The Sinking City получит ряд улучшений и перекочует в новую игру про Шерлока.

Игра выйдет предположительно в 2021 году на ПК и консоли нового поколения. Издавать игру студия Frogwares будет своими силами.

Напомним, украинская студия Frogwares, которая специализировалась на создании детективных квестов о Шерлоке Холмсе в прошлом году заявила о конфликте со своим бывшим издателем Focus Home Interactive, который убрал большую часть ее игр из онлайн-магазинов. Последней на данный момент вышедшей игрой от Frogwares стал приключенческий экшн The Sinking City, основанный на творчестве Говарда Филлипса Лавкрафта.

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