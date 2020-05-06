"Полное разочарование": Forza Street вышла на смартфоны

Спин-офф серии Forza не понравился игрокам на Android и iOS

Спин-офф автосимуляторов от Microsoft – гоночная аркада Forza Street вышла на Android и iOS. Игру уже можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play. Все, кто запустит Forza Street до 5 июня получат внутриигровой подарок – автомобиль Ford GT.

Трейлер Forza Street

По задумке разработчиков, Forza Street предназначена для коротких заездов длительностью не более минуты. На деле же оказалось, что заезды проходят практически без участия игрока. Все что должен делать пользователь – вовремя нажимать и отпускать газ. Естественно, такой геймплей не понравился игрокам. В Google Play аркада Forza Street получила много негативных отзывов.

«Это что угодно, но только не гонки. Жмешь одну кнопку, на повороте отпускаешь. Потом опять нажимаешь. Иногда жмешь вторую кнопку для ускорения. Во время нажатия кнопки нам показывают машины под различными ракурсами. А где сами гонки? Просто позор», – пишет игрок под ником Touma Kamujou.

«Что за скучная ерунда? Вовремя нажимай кнопку газа, и побеждай. Это позор, а не гонки», – отмечает Алексей Сергейчев.

«Полное разочарование! Вся суть игры, жать на одну кнопку. Графика ужасна для 2020 года», – говорит Никита Одиянков.

«Управление тут сделано чересчур казуальным. Это даже перебор. Жать только одну кнопку – это уже не гонки, а кликер», – говорит Виктор Дедусенко.

«Столько ждал игру, а получил этот мусор, в котором нет даже управления. Вы серьезно? Гоночная игра с величайшим именем Forza без управления?», – пишет Алексей Щербаков.

«Графика для 2020 года старая. Звуки авто плоские. Упор сделан на динамику от камеры, но игра не динамична. Не чувствуется, что машина едет по дороге – она левитирует. Отражения на машинах квадратные. В общем, году в 2015-2016 это бы и зашло. Провал», – отмечает Станислав Савельев.

Несмотря на разочарование пользователей, в Google Play игра получила 4 балла из 5. Владельцы устройств Apple оказались более требовательными – они оценили игру в AppStore на 3,7 балла из 5.

Напомним, изначально Forza Street вышла на ПК в 2019 году.