В Fortnite появился Капитан Америка

Вероятно, в скором времени в игре появится экипировка еще одного мстителя - Тора.

В магазине Fortnite вчера, 2 июля, появилась экипировка Капитана Америки с украшением на спину в виде щита и киркой из прото-адамантия.

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Также игроки могут приобрести эмоцию "Салют героям", говорится в сообщении на сайте Epic Games.

В ролике, посвященному Капитану Америке, можно увидеть, как он прибывает на остров королевской битвы при помощи Бивреста - радужного моста, соединяющего Асгард с другими мирами. Это может намекать на скорое появление в игре экипировки другого мстителя - Тора.

Капитан Америка - супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Почти всю историю публикаций персонажа Капитан Америка был альтер эго Стива Роджерса, организм которого был усилен экспериментальной сывороткой до максимума физической формы, доступной человеку, чтобы помочь военным силам США во Второй мировой войне. Капитан Америка появляется в фильмах по мотивам комиксов, а также станет одним из играбельных персонажей Marvel's Avengers.

Напомним, в игре Fortnite в рамках события "Ночь кино" прошел показ фильмов режиссера Кристофера Нолана.

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