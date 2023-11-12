У Apple есть время до марта следующего года, чтобы интегрировать этот функционал в iOS и iPadOS.

Apple находится под давлением в Евросоюзе, поскольку антимонопольное законодательство Закона о цифровых рынках требует от купертиновцев разрешить пользователям загружать приложения из сторонних источников, а не только из App Store. Портал 9to5Mac обнаружил свежие намеки, подтверждающие это.

В выпущенной на днях iOS 17.2 beta 2 появился новый фреймворк Managed App Distribution. Проанализировав новый API, специалисты обнаружили новое правило, которое дает приложениям разрешение на установку других приложений. Проще говоря, разработчики получат возможность создавать собственные магазины приложений.

Как отмечается, в этом API есть функции загрузки, установки и обновления приложений из внешних источников. Он умеет определять, совместимо ли то или иное приложение с конкретным устройством или версией iOS, что уже делает фирменный магазин App Store.

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При этом журналисты обнаружили функцию регионального ограничения. По всей видимости она создана, чтобы установка приложений в обход App Store работала исключительно в странах Европейского Союза. Именно ЕС принял законопроект, обязывающий открыть доступ маркетплейсам.

У Apple есть время до марта 2024 года, чтобы интегрировать новую функциональность в iOS и iPadOS. Поэтому запрет на установку приложений из сторонних источников должен быть снят до этого срока.

Ранее ЕС заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах

Замена Lightning на USB-C стала одним из ключевых нововведений в линейке смартфонов iPhone 15. Осенью 2022 года Евросоюз утвердил стандарт USB-C официально, и яблочной компании пришлось подчиниться.

Аналогичная ситуация с возможностью установки сторонних приложений на iPhone в обход App Store. Сначала требования ЕС носили рекомендательный характер, но теперь компанию официально обязали снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

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