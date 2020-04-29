В PS Store началась новая распродажа с огромными скидками

Far Cry 5, Titanfall 2 и Fallout 4 можно получить со скидками до 75%.

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более 260 игр и комплектов получили скидки до 75%. Акция продлится до 14 мая. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Titanfall 2 – 175 грн (скидка 75%)

Saints Row: Gat out of Hell – 159 грн (скидка 75%)

Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)

Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)

Tekken 7 – 399 грн (скидка 73%)

Pillars of Eternity: Complete Edition – 409 грн (скидка 72%)

Call of Cthulhu – 399 грн (скидка 66%)

Watch Dogs 2 – 549 грн (скидка 65%)

LEGO Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)

Unravel Two – 329 грн (скидка 49%)

Kingdom Come: Deliverance – 499 грн (скидка 47%)

Dragon Age: Inquisition – 329 грн (скидка 45%)

Dishonored 2 – 399 грн (скидка 38%)

Fallout 4 – 399 грн (скидка 38%)

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь.

Напомним, в PS Store до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно трилогию Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.