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В PS Store началась новая распродажа с огромными скидками

12:05, 29 апреля 2020
Игры
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Titanfall 2 можно получить по скидке в 75% / store.playstation.com

В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более 260 игр и комплектов получили скидки до 75%. Акция продлится до 14 мая. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

  • Titanfall 2 – 175 грн (скидка 75%)
  • Saints Row: Gat out of Hell – 159 грн (скидка 75%)
  • Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)
  • Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)
  • Tekken 7 – 399 грн (скидка 73%)
  • Pillars of Eternity: Complete Edition – 409 грн (скидка 72%)
  • Call of Cthulhu – 399 грн (скидка 66%)
  • Watch Dogs 2 – 549 грн (скидка 65%)
  • LEGO Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)
  • Unravel Two – 329 грн (скидка 49%)
  • Kingdom Come: Deliverance – 499 грн (скидка 47%)
  • Dragon Age: Inquisition – 329 грн (скидка 45%)
  • Dishonored 2 – 399 грн (скидка 38%)
  • Fallout 4 – 399 грн (скидка 38%)

С полным списком предложений можно ознакомиться здесь.

Напомним, в PS Store до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно трилогию Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.

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Теги: #PlayStation#PS Store