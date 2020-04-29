В PS Store началась новая распродажа с огромными скидками
12:05, 29 апреля 2020Игры
149 0
Far Cry 5, Titanfall 2 и Fallout 4 можно получить со скидками до 75%.
Titanfall 2 можно получить по скидке в 75% / store.playstation.com
В PlayStation Store стартовала новая распродажа. Более 260 игр и комплектов получили скидки до 75%. Акция продлится до 14 мая. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.
Самые интересные предложения:
- Titanfall 2 – 175 грн (скидка 75%)
- Saints Row: Gat out of Hell – 159 грн (скидка 75%)
- Far Cry 5 – 499 грн (скидка 73%)
- Assassin's Creed Origins – 499 грн (скидка 73%)
- Tekken 7 – 399 грн (скидка 73%)
- Pillars of Eternity: Complete Edition – 409 грн (скидка 72%)
- Call of Cthulhu – 399 грн (скидка 66%)
- Watch Dogs 2 – 549 грн (скидка 65%)
- LEGO Marvel's Avengers – 499 грн (скидка 58%)
- Unravel Two – 329 грн (скидка 49%)
- Kingdom Come: Deliverance – 499 грн (скидка 47%)
- Dragon Age: Inquisition – 329 грн (скидка 45%)
- Dishonored 2 – 399 грн (скидка 38%)
- Fallout 4 – 399 грн (скидка 38%)
С полным списком предложений можно ознакомиться здесь.
Напомним, в PS Store до 6 мая все владельцы PS4 могут получить бесплатно трилогию Uncharted: The Nathan Drake Collection, а также игру Journey. Для этого подписка PS Plus не понадобится.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter