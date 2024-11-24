В телевизионных помехах была зашифрована азбука Морзе.

Фанаты серии Silent Hill нашли ещё пачку скрытых посланий в ремейке второй части. Напомним, что ранее реддитор смог расшифровать загадочные фотографии из игры.

В госпитале Брукхейвен есть телевизор, который транслирует белый шум. Один из игроков под ником Shiba смог расслышать там азбуку Морзе. Обработав звук от шума, он расшифровал бесконечно повторяющееся сообщение, которое гласило: "снова и".

Это ещё одно подтверждение теории о временной петле, по которой Джеймс Сандерленд находится в Сайлент Хилле уже много лет. Уже ранее упомянутые фотографии тоже указывали на эту теорию.

Ещё один телевизор находится в апартаментах "Вуд-Сайд". Shiba смог расшифровать сообщение: "зачем ты это сделал, Джеймс?". Это очевидно указывает на концовку игры и её главный сюжетный твист.

Ещё одну забавную отсылку к поступку Джеймса нашли в том же госпитале Брукхейвен. Когда герой читает плакат о симптомах депрессии, у себя в голове он пропускает слово "вина", когда игрок может чётко видеть, что оно написано на постере.

Ранее мы рассказывали, что владельцы Playstation 5 Pro столкнулись с графическими проблемами в Silent Hill 2 Remake.

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