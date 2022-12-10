Новый герой — это синтез двух старых.

Первый трейлер Death Stranding 2 получился вполне в духе Хидео Кодзимы и Kojima Productions. Он вызвал большое количество вопросов, но не дал ни одного внятного ответа. А в конце ролика пользователям еще и показали загадочную героиню. Правда, фанаты считают, что уже раскрыли личность персонажа.

Последние кадры видео показывают группу лиц в красных нарядах. В центре среди них находится женщина с гитарой и в маске. Посетитель форума Reddit под псевдонимом milkmamn отметил сходство героини с Амелией из первой части. Это заметно по волосам и форме лица. А еще загадочная фигура носит такой же медальон, как у девушки.

Однако есть несколько противоречащих деталей. В трейлере таинственная героиня начинает петь, после чего обнаруживается, что у нее голос Хиггса — антагониста Death Stranding. У персонажа также прозрачное нутро, сквозь которое просматриваются органы.

На основе этого фанаты сделали два вывода. Либо Амелия и Хиггс как-то сплелись в одном теле, либо антагонист первой части воскрес в искусственном организме, похожем на девушку. Последняя версия звучит логично, ведь злодей был одержим героиней.

Кратко о Death Stranding

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, повсюду бродят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие спрятались в разрозненных городах.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них — главный герой Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус.

В образе протагониста пользователям предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну.

Вас также могут заинтересовать новости: