Для этого пришлось воспользоваться хитростью и несколькими персонажами.

Фанаты World of Warcraft порой достигают таких же безумных целей, как поклонники The Elder Scrolls V: Skyrim. Это подтверждает история пользователя, который потратил 200 дней на прокачку персонажа до максимального уровня, не покидая небольшую стартовую зону.

В расширении World of Warcraft: Shadowlands появилась новая начальная локация — Остров Изгнанников. Но перед тем, как попасть на ее территорию, пользователи плывут на корабле. Здесь необходимо пройти несколько стартовых квестов, после чего судно попадет в шторм, а герой высадится в упомянутой зоне.

Однако посетитель форума Reddit под псевдонимом Cheatcho решил не покидать корабль. Энтузиаст не завершал квест, который активирует заставку и переносит персонажа на Остров Изгнанников. Он прокачивался, оставаясь на судне. При этом ни врагов, ни ресурсов для добычи на борту нет. Игрок получал опыт исключительно с помощью битв питомцев.

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Пользователи в World of Warcraft могут выполнять пять ежедневных заданий, связанных с вышеуказанной активностью. Каждая миссия берется у отдельного тренера питомцев. Именно поэтому нужны дополнительные персонажи, расположенные рядом с наставниками. Выполнять квесты можно одними героями, а сдавать их и получать опыт — другими. Этим трюком и воспользовался Cheatcho. Он ежедневно побеждал пятерых тренеров, а завершал миссии своим персонажем на судне.

По словам пользователям, процесс занимал 5 минут в сутки. Но из-за ограничения по количеству миссий прокачка растянулась на 200 дней. В результате Cheatcho достиг цели. По его словам, аналогичным способом можно прокачать нейтрального пандарена на стартовом Скитающемся острове без необходимости присоединяться к Альянсу или Орде. Правда, в этом случае путь к максимальному уровню будет более быстрым благодаря сбору ресурсов.

Коротко о World of Warcraft

Это одна из самых известных MMORPG на планете. В нее продолжают играть миллионы пользователей, а новые расширения всегда увеличивают популярность проекта — как минимум кратковременно.

В World of Warcraft реализовано много разного контента. Есть полноценные сюжетные линии с заданиями, ежедневные квесты, мировые боссы, подземелья, рейды и многое другое.

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