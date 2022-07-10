В тексте сказано о грядущем приключении Кратоса и Атрея, а также мастерстве Брока и Синдри.

На этой неделе Sony и Santa Monica Studio опубликовали кинематографический трейлер God of War Ragnarök и сообщили, что игра выйдет 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5. Разработчики также представили два коллекционных издания экшена — Collector's Edition и Jötnar Edition. В обе версии входит стилбук, а последняя включает тканевую карту. Эти предметы украсили скандинавскими рунами, которые уже успели расшифровать фанаты.

Переводом отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом SilentMoss24.

"Сумерки наступают. Медведь и Волк путешествуют по девяти королевствам в надежде остановить то, что кажется неизбежным. Их связь будет испытана на прочность, но они должны держаться вместе ради всеобщего блага", — написано на стилбуке.

Текст выше отсылает к приключению Кратоса (медведь) и Атрея (волк). Они должны вместе предотвратить Рагнарек и спасти всех живых существ в девяти мирах скандинавской мифологии.

А на тканевой карте нанесены следующие руны: "Для Брока, Синдри и их амбиций стать величайшими в мире кузнецами обучение в их родном гномьем королевстве было только началом пути. Конечно, они создали такие чудеса, как Драупнир и плащ из перьев [Фрейи], но истинный гений требует широкого образования. Они искали его во всех девяти царствах, а также в пространстве между [ветвями] великого мирового дерева Иггдрасиль, превзойдя все свои предыдущие творения с помощью молота Мьельнира и великого топора Левиафана. Никто, кроме богов, не смог составить карту нашей странной географии, но среди смертных немногие могут похвастаться таким опытом, каким обладают братья Хульдра, чья способность ориентироваться и путешествовать по королевствам превосходит даже способность Одина Всеотца".

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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