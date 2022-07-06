Они также показали эпические коллекционные издания.

Сведения от редактора Bloomberg и доверенного инсайдера Джейсона Шрайера подтвердились. God of War Ragnarök действительно выйдет в ноябре текущего года. Sony и Santa Monica Studio опубликовали новый кинематографический трейлер игры, раскрыли дату релиза и показали коллекционные издания.

В свежем ролике демонстрируется, как Кратос и Атрей сражаются с врагами в заснеженной горной местности. Главного героя сбрасывают в пропасть, где он оказывается в окружении драугров. А спустя несколько секунд на экране появляется более серьезный враг — огромный волк. Возможно, это Фенрир, сын Локи и Ангрбоды. Последнюю показывали в дебютном трейлере экшена.

Под конец видео Santa Monica Studio раскрыла точную дату выхода God of War Ragnarök, чем безмерно обрадовала всех фанатов. Игра поступит в продажу 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5.

В отдельном ролике разработчики продемонстрировали состав двух коллекционных изданий. Первое называется Collector's Edition и включает копию Мьельнира, стилбук, гномьи игральные кости и две 5-сантиметровые фигурки близнецов-ванов из дерева. А во втором, Jötnar Edition, кроме всех вышеперечисленных предметов, находятся, набор игральных кубиков Брока, комплект значков, легендарное кольцо Драупнир и тканевая карта девяти миров скандинавской мифологии. Коллекционные издания также содержат код активации God of War Ragnarök для PS4 и PS5, цифровой саундтрек и бонусные игровые предметы.

Что касается стандартного издания, то оно делится на версии для PlayStation 4 и PlayStation 5. За последнюю придется доплатить $10. Есть также Deluxe Edition с косметическими предметами, артбуком и саундтреком. Оно включает God of War Ragnarök для двух консолей. Предварительные заказы игры откроются 15 июля.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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