Надежный напарник пришел на выручку.

В The Witcher 3: Wild Hunt у Геральта есть лошадь по имени Плотва. Это его единственный постоянный напарник. Стоит только главному герою свиснуть, как она появляется за спиной и готова отвезти в любую точку карты. А еще ездовое животное обладает собственными седельными сумками для увеличения инвентаря, и на него можно прикрепить трофей с убитого монстра. Но иногда от Плотвы появляется дополнительная польза.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом mybodyisreadyyo опубликовал ролик, в котором показал свой бой в The Witcher 3: Wild Hunt. Судя по окружению, драка разворачивалась на заднем дворе таверны в Белом Саду. Соперниками Геральта стали солдаты, однако он использовал только кулаки.

Спустя несколько секунд после старта противостояния на помощь хозяину подоспела Плотва. Лошадь толкнула одного из врагов, отняв остатки здоровья. А потом она ударом задних ног нокаутировала еще двух. Непонятно, как последних из недругов получил урон, но в результате mybodyisreadyyo не пришлось ничего делать.

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Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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