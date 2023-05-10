Сериал "Ведьмак" от Netflix отдыхает. Или нет?

The Witcher 3: Wild Hunt до сих пор пользуется огромной популярностью. В игре продолжают развлекаться тысячи фанатов, а создатели контента используют ее в своих работах. Порой они бывают весьма необычными, как свежий ролик от косплеера renoleephoto. Видео демонстрирует бой из "Ведьмака 3", поставленный в реальности.

Для реализации сражения была выбрана заснеженная локация в лесу. Образ главного героя Геральта из Ривии воссоздали с помощью стилизованной под The Witcher 3: Wild Hunt экипировки. Тяжелые доспехи с двумя ножнами за спиной действительно соответствуют ведьмачьему снаряжению.

А вот полуденницу и элементы интерфейса в ролик добавили с помощью графики. В начале видео главный герой якобы получает контракт на убийство монстра. После этого завязывается бой, который выглядит немного неказисто. Геральт в игре двигался очень быстро и плавно. Но косплеер махал мечом слишком медленно, что не соответствует стилю Белого Волка.

Видео дня

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

Вас также могут заинтересовать новости: