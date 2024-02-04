В ролике показали ряд знакомых для ветеранов франшизы локаций.

Несколько лет команда моддеров объединилась для создания Project Arroyo – ремейка культовой и, без преувеличения, одной из величайших ролевых игр за все время существования индустрии видеоигр, Fallout 2. В новом ролике авторы показали свои наработки.

В центре внимания – обновленные локации оригинальной игры. Также нашлось место и боевым фрагментам: показали сражения с противниками-животными. В качестве основы лежит движок четвертой части Fallout.

Увы, но ни даты выхода, ни даже текущего статуса игры не сообщили, поэтому вряд ли ремейк выйдет в ближайшие пару лет. Тем более планы у моддеров грандиозные: если все сложится удачно, они перезапишут всю озвучку и музыку, а важные сюжетные локации расширят. Следить за проектом можно через Discord-канал.

Сама Bethesda, по слухам, занимается ремейком TES IV Oblivion на движке Unreal Engine 5. И якобы выйдет он уже в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Что известно о следующей игре в серии Fallout

Bethesda не раз говорила. что у них уже есть планы на Fallout 5. Но выйдет она только после TES 6, то есть в лучшем случае к началу 2030-ых.

Студия Тодда Говарда обычно тратит на создание игр четыре года. Starfield вышла в 2023, TES VI – примерно в 2026-2027. Впрочем, есть все основания полагать, что шестая часть Древних Свитков задержится до 2028 года.

Также в СМИ писали, что Fallout: New Vegas может получить продолжение от Obsidian. Однако начинать усиленно ждать сиквел пока не стоит. Сейчас Obsidian разрабатывает минимум три игры: Avowed, The Outer Worlds 2 и некую детективную RPG в духе Disco Elysium

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