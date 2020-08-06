В Fall Guys: Ultimate Knockout за сутки сыграло 1,5 миллиона человек

Игра про бег с препятствиями выбилась в лидеры продаж в Steam.

В многопользовательскую игру Fall Guys: Ultimate Knockout в первые сутки после релиза сыграло 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщили разработчики из студии Mediatonic на официальной странице игры в Twitter.

«У нас было более 1,5 миллиона новых игроков за первые 24 часа! Мы работаем над нашим первым патчем, прислушиваемся ко всем вашим отзывам и идеям. И мы очень благодарны всем, кто до сих пор поддерживал!», – написали создатели игры.

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа 2020 года. В день релиза она попала в раздачу сервиса PS Plus на PlayStation 4, где будет доступна для скачивания подписчикам целый месяц.

В магазине цифровой дистрибуции Steam игра оказалась на первом месте по продажам, обойдя симулятор выживания Grounded от студии Obsidian и предзаказы на Horizon Zero Dawn – крупный эксклюзив PlayStation, который выходит на ПК уже 7 августа.

Кроме того, в Steam игра получила свыше 15 тысяч отзывов. Большая часть из них, 83%, положительные. При этом на старте разработчики не были готовы к такому количеству пользователей, и сервера игры не справлялись с нагрузкой. Однако с этой проблемой студии Mediatonic удалось справиться.

Трейлер Fall Guys: Ultimate Knockout

О чем Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys: Ultimate Knockout – это многопользовательская игра, в которой игроков ждет бег с препятствиями. Пользователю нужно обогнать 99 участников и стать победителем. Однако на пути игрока расставлено много преград и ловушек. Подписчики сервиса PS Plus могут скачать Fall Guys: Ultimate Knockout бесплатно. А в магазине цифровой дистрибуции Steam она обойдется пользователям в 279 грн.

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