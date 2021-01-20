Владельцы цифрового магазина Steam отказались сотрудничать со следствием и обязаны выплатить всю сумму штрафа.

Еврокомиссия оштрафовала компанию Valve и еще пять крупных издателей игр на общую сумму 7,8 миллиона евро за нарушение правил единого цифрового рынка ЕС.

Как передает The Verge, с 2010 по 2015 год издатели не позволяли жителям европейских стран с высоким средним доходом покупать и активировать игры в Steam в тех странах ЕС, где они стоили дешевле – в Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии, Латвии и Литве.

"Такая практика лишает европейских потребителей преимуществ единого цифрового рынка ЕС, и возможности искать наиболее подходящее предложение в ЕС", – заявил глава отдела конкурентной политики Европейской комиссии.

В результате Еврокомиссия оштрафовала следующие компании:

Valve – на 1,6 миллиона евро;

Focus Home – на 2,9 миллиона евро;

ZeniMax – на 1,6 миллиона евро;

Koch Media – почти 1 миллион евро;

Capcom – на 396 тысяч евро;

Bandai Namco – 340 тысяч евро;

Отмечается, что все издатели сотрудничали со следствием, поэтому в итоге их штрафы были уменьшены на 10-15%. А вот Valve отказалась от сотрудничества и должна выплатить полную сумму штрафа.

Свое расследование Еврокомиссия начала еще в 2017 году. А в 2019 году официально попросила Valve прекратить практику геоблокировки. Valve в свою очередь заявляла, что ключи активации с региональной блокировкой используются лишь в небольшом количестве игр. Компания также утверждала, что не должна нести ответственность за блокировку региона, запрошенную непосредственно издателем игры.

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Автор: Сергей Коршунов