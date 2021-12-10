Об игре пока мало что известно, а больше деталей появится следующим летом.

Первая Alan Wake вышла в 2010 году на Xbox 360, а позже она добралась до других платформ — в обычном и обновленном виде. Игра успела стать культовой и обзавелась целой армией фанатов. Все это время они ждали продолжения, и теперь их мечта сбылась. Студия Remedy Entertainment в партнерстве с Epic Games анонсировала Alan Wake 2.

В дебютном трейлере проекта показали жуткое место преступления в лесу. После этого зрителям продемонстрировали ночную и дневную версию какого-то городка — возможно, это Брайт Фоллс из оригинала. На его улицах виднелся одинокий силуэт. Когда камера приблизилась, то стало понятно, что это писатель Алан Уэйк — главный герой серии. Он зажег флаер — один из способов защиты от врагов в первой части, — после чего на экране появились сроки запуска Alan Wake 2. Релиз проекта состоится в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На прошлом поколении консолей игра не выйдет.

Подробности Alan Wake 2

По словам креативного директора Remedy Сэма Лейка, Alan Wake 2 станет первым хоррором с элементами выживания для студии.

Больше деталей разработчики не раскрыли, но они уже заявили, что расскажут обо всем подробнее летом 2022 года.

Автор: Назар Степорук