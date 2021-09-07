Переиздание выпустят в Epic Games Store, а также на консоли Xbox и PlayStation.

Студия Remedy Entertainment анонсировала ремастер знаменитого экшена Alan Wake. Ожидается, что переиздание выйдет этой осенью на ПК в Epic Games Store, а также на консоли Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

Alan Wake Remastered, включая DLC "Сигнал" и "Писатель", получит улучшенную графику с поддержкой 4К, обновленные катсцены и новую модель главного героя, говорится на сайте игры.

"Эта история и ее главный герой – это очень личное для меня, по многим причинам. В Alan Wake чувствуется таинственность лесов и озёр, которые я, будучи финном, так ценю. Я также люблю эту игру потому, что ее было сложно делать. Нам пришлось преодолеть немало препятствий, но именно поэтому я еще больше горжусь тем, чего мы достигли", – заявил творческий директор Remedy Сэм Лейк.

Alan Wake – коротко об игре

Alan Wake – это смесь экшена и психологического триллера. Главным героем игры выступает писатель Алан Уэйк. Он живет в городке, где оживают персонажи и события литературных произведений. Алан пытается отыскать свою пропавшую жену, и разобраться в происходящем.

Изначально игра вышла в 2010 году на Xbox 360, а в 2012 году ее релиз состоялся на ПК.

Автор: Сергей Коршунов