Полноценный трейлер покажут летом.

После реструктуризации шведская компания Starbreeze сумела продержаться на плаву только благодаря доходам от дополнений к Payday 2. Именно поэтому студия возлагает большие надежды на третью часть франшизы, которая сейчас находится в разработке. Недавно создатели выпустили свежий тизер проекта и пообещали показать первый полноценный трейлер летом.

Ролик выполнен в кинематографическом формате. В нем присутствует всего одна сцена с нанимателем из Payday 3, который обращается к игрокам. Он говорит: "Хорошо, ребята. Это простая работа".

Далее на видео следует обещание устроить полноценную демонстрацию Payday 3 этим летом. Зрители точно могут рассчитывать на дебютный показ геймплея. Тогда и станет понятно, что конкретно из себя представляет третья часть серии.

Payday 3 — что известно об игре

Это кооперативный шутер от Starbreeze Studios и издательства Prime Matter. Базовая концепция в третьей части не отличается от предшественников: команде из четырех игроков нужно спланировать и совершить ограбление.

События игры разворачиваются в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока неизвестно, будет ли в Payday 3 сюжетная кампания.

Шутер должен отметиться большим арсеналом оружия, масштабными картами со свободой действий и возможностью по-разному выполнять ограбления.

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