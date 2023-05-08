После реструктуризации шведская компания Starbreeze сумела продержаться на плаву только благодаря доходам от дополнений к Payday 2. Именно поэтому студия возлагает большие надежды на третью часть франшизы, которая сейчас находится в разработке. Недавно создатели выпустили свежий тизер проекта и пообещали показать первый полноценный трейлер летом.
Ролик выполнен в кинематографическом формате. В нем присутствует всего одна сцена с нанимателем из Payday 3, который обращается к игрокам. Он говорит: "Хорошо, ребята. Это простая работа".
Далее на видео следует обещание устроить полноценную демонстрацию Payday 3 этим летом. Зрители точно могут рассчитывать на дебютный показ геймплея. Тогда и станет понятно, что конкретно из себя представляет третья часть серии.
Payday 3 — что известно об игре
- Это кооперативный шутер от Starbreeze Studios и издательства Prime Matter. Базовая концепция в третьей части не отличается от предшественников: команде из четырех игроков нужно спланировать и совершить ограбление.
- События игры разворачиваются в Вашингтоне, округ Колумбия. Пока неизвестно, будет ли в Payday 3 сюжетная кампания.
- Шутер должен отметиться большим арсеналом оружия, масштабными картами со свободой действий и возможностью по-разному выполнять ограбления.