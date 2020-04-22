Epic Games выпустила Fortnite в Google Play

Разработчики признались, что пойти на такой шаг их вынудил Google.

Epic Games выпустила мобильную версию многопользовательской игры Fortnite в Google Play. Ранее игру на Android можно было скачать бесплатно с официального сайта.

В интервью изданию Polygon разработчики признались, что вынужденно пошли на такой шаг, поскольку Google считает все сторонние приложения вредоносным ПО.

«Google создает препятствия для программного обеспечения, которое выходит не в Play Store — в таких приложениях постоянно всплывают окна с предупреждением о небезопасности, которые пугают пользователей. Google называет подобное ПО потенциально вредоносным, устанавливает жесткие ограничения в сделках с производителями и поставщиками, а также стремится полностью блокировать приложения, распространяемые за пределами Play Store, с помощью Google Play Protect. В связи с этим мы решили выпустить Fortnite в Google Play», – отметили в Epic Games.

Разработчики добавили, что продолжат работать над версией игры в приложении Epic Games App. А также выразили надежду, что компания Google в ближайшее время пересмотрит свою бизнес-политику, и разработчики смогут использовать открытые сервисы на Android и в Play Store.

Напомним, мобильная версия «королевской битвы» Fortnite вышла на Android в 2018 году. Epic Games отказалась выпускать ее в Google Play из-за высокой комиссии — издателю пришлось бы отдавать 30% доходов с продаж. Компания выложила apk-файлы приложения на своем сайте, чтобы пользователи могли загрузить Fortnite без помощи Google Play.