На видео показывается диалог с участием Найтвинга и Бэтгерл.

Студия WB Games Montreal и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment продолжают готовиться к выходу Gotham Knights — экшена в открытом мире о команде воспитанников Бэтмена. Разработчики стараются продвигать свою игру, поэтому все чаще делятся разнообразными материалами. Недавно они опубликовали сюжетный отрывок с участием Дика Грейсона и Барбары Гордон — Найтвинга и Бетгерл соответственно.

В ролике показывается, как герои тренируются в спортзале. После упражнений между персонажами завязался разговор. Бетгерл предложила Найтвингу выговориться. Она заявила, что чувствует потребность Грейсона поговорить о гибели Бэтмена.

Затем герои обсудили свой разрыв отношений, после чего Найтвинг сообщил о своей последней встрече с Брюсом Уэйном. Они поссорились, и Бэтмен сказал своему подопечному больше никогда не надевать маску. А теперь Грейсон унаследовал дело своего наставника. Однако Бетгерл напомнила Найтвингу, что он не обязан спасать Готэм в одиночку, ведь у него есть надежные товарищи.

Подробнее о Gotham Knights

Сюжет экшена рассказывает о союзниках Бэтмена — Робине, Найтвинге, Красном Колпаке и Бэтгерл. После гибели Брюса Уэйна они стали на защиту Готэма, а главными противниками команды будут члены тайной организации Суд Сов.

В Gotham Knights присутствует открытый мир с разнообразными активностями. Разработчики пообещали реализовать самую большую игровую версию Готэма.

Геймплей в проекте включает битвы, изучение мира и поиск экипировки. Героев можно прокачивать и усиливать за счет использования более качественного снаряжения.

В игре реализован кооперативный режим для двух человек. Пользователи даже смогут выбрать одинаковых персонажей.

Gotham Knights выйдет 25 октября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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