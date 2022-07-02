Главный соратник Бэтмена становится невидимым и применяет гибкую трость.

Студия WB Games Montreal и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment опубликовали свежий трейлер экшена Gotham Knights. Ролик посвятили одному из главных героев — Робину.

Подавляющую часть видео демонстрируются умения персонажа. Он обладает широким спектром атак руками, ногами и своей гибкой тростью. Робин способен быстро сокращать дистанцию, совершать круговые взмахи, подкидывать противников и наносить удары в воздухе.

В арсенал навыков героя также входит телепортация, отбивание пуль и невидимость. А из гаджетов он использует крюк-кошку и рогатку с ослепляющими снарядами.

Под конец трейлера зрителям показали командные атаки Найтвинга и Робина. Они по очереди совершают зрелищные удары, которые складываются в комбинации. Например, один из персонажей бросает врага в воздух, а второй его ловит и проводит серию атак.

Ранее WB Games Montreal в похожем формате представила трейлер Найтвинга. Зрителям тоже продемонстрировали навыки персонажа, командные комбинации и костюмы.

Подробнее о Gotham Knights

Сюжет экшена рассказывает о союзниках Бэтмена — Робине, Найтвинге, Красном Колпаке и Бэтгерл. После гибели Брюса Уэйна они стали на защиту Готэма, а главными противниками команды будут члены тайной организации Суд Сов.

В Gotham Knights присутствует открытый мир с разнообразными активностями. Разработчики пообещали реализовать самую большую игровую версию Готэма.

Геймплей в проекте включает битвы, изучение мира и поиск экипировки. Героев можно прокачивать и усиливать за счет использования более качественного снаряжения.

В игре реализован кооперативный режим для двух человек. Пользователи даже смогут выбрать одинаковых персонажей.

Gotham Knights выйдет 25 октября 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

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