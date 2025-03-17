По словам Юсефа Фареса, EA всегда хорошо относилась к его студии.

Юсеф Фарес, создатель Split Fiction и It Takes Two, высказался в защиту EA, заявив, что издатель не вмешивается в разработку игр.

В интервью журналу Knowledge он рассказал, что за всё время сотрудничества с EA ему ни разу не пытались навязать решения или изменить видение проекта. "EA вообще не лезет в разработку. И я имею в виду – ноль вмешательства".

Фарес работает с EA с момента выхода A Way Out, первого проекта его студии Hazelight. Он считает, что издатель получает слишком много критики, и не всегда заслуженно:

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"Они поверили в нашу идею и поддержали её. Я не знаю, как у них с другими студиями, но с нами – всё супер".

По его мнению, проблема зачастую не в издателях, а в самих разработчиках: "Если у команды нет чёткого понимания, что она хочет сделать, издатель начнёт всё больше вмешиваться".

Он добавил, что у издателя действительно встречаются странные решения, продиктованные жаждой прибыли, но в Hazelight они не потерпят монетизацию, убивающую творчество: "Никаких микротранзакций, никаких лутбоксов. Мы не можем добавлять это дерьмо, и в Hazelight этого никогда не будет".

По словам Фареса, его студии повезло с полным творческим контролем, но он понимает, что такие случаи скорее исключение, чем правило.

Ранее "отец" Dragon Age Дэвид Гейдер раскритиковал Electronic Arts и нынешний подход к его детищу. Разработчик порекомендовал главе EA разобраться, почему игроки полюбили Dragon Age в прошлом и почему холодно встречают сейчас.

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