Претендентом была NBC Universal, но сделка сорвалась.

Издательство Electronic Arts ищет возможность для продажи или слияния с другой компанией. Самым явным претендентом была NBC Universal, но сделка сорвалась из-за потенциальной стоимости.

Информацией об этом поделился портал Puck в своем свежем материале со ссылкой на анонимные источники.

Сделка ЕА с NBC Universal находилась на последней стадии. Однако она сорвалась из-за цены издательства. Ранее журналист и организатор The Game Awards Джефф Кейли опубликовал примерный подсчет стоимости крупных игровых компаний. Если отталкиваться от этих данным, то за Electronic Arts пришлось бы отдать примерно $38 млрд.

В материале СМИ также сказано, что в качестве партнеров рассматривались Disney, Apple и Amazon. А после объявления о покупке Activision Blizzard EA начала еще активнее работать в этом направлении.

"Несколько источников, знакомых с этими переговорами, говорят, что EA настойчиво стремится к продаже и [ее желание] только усилилось после сделки между Microsoft и Activision", — написал журналист Дилан Бейерс.

В статье Puck говорится, что Electronic Arts могла начать переговоры с Disney в марте. Компании имеют давние связи: ЕА владела эксклюзивной лицензией на создание игр во вселенной "Звездных войн" с 2013 года.

Издательство ответило на материал СМИ. Представители Electronic Arts написали, что гордятся возможностью "работать с позиции силы", а у компании впереди "очень светлое будущее". При этом информацию о слиянии или поглощении ЕА никак не опровергла.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard — основные подробности

Сумма покупки составила $68,7 миллиарда. Поглощение должны одобрить регулирующие органы США. Если договор будет подписан, Microsoft получит во владение десятки франшиз, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft и другие.

Все проекты Activision Blizzard, как существующие, так и будущие, войдут в Xbox Game Pass. Сервис уже достиг отметки в 25 миллионов подписчиков.

Согласно информации Wall Street Journal, Бобби Котик покинет место генерального директора Activision Blizzard сразу после поглощения. Но до тех пор он останется руководителем, что подтверждается в письме сотрудникам издательства. Глава может заработать на сделке с Microsoft более $350 миллионов. Такие расчеты провел портал Video Games Chronicle.

Управлять всем игровым бизнесом Xbox продолжит Фил Спенсер. После публичного заявления о приобретении Activision Blizzard он получил новую должность — генеральный директор Microsoft Gaming.

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