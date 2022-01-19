Правда, отдельные гиганты в списке не учитывались.

Недавно Microsoft ошарашила публику заявлением о покупке Activision Blizzard. На фоне этого события журналист и организатор The Game Awards Джефф Кейли решил посчитать, сколько стоят другие крупные компании в игровой индустрии. В списке не учитывались только гиганты в лице Tencent, Sony и Nintendo. Их покупка пока что находится за гранью реальности.

Читайте такжеMicrosoft приобретет разработчиков легендарных игр Warcraft и Diablo за $70 миллиардовСогласно данным Джеффа Кейли, лидирует Electronic Arts с $38 млрд. Следом идет Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games. Она оценивается в $18 млрд, хотя после приобретения Zynga показатель вырастет до $28 млрд. Замыкает первую тройку Nexon — японско-корейский издатель, который специализируется на онлайн-играх. Чтобы его купить, придется потратить $15 млрд.

Весь список компаний с их рыночной стоимостью

Electronic Arts — $38 млрд; Take-Two Interactive — $18 млрд; Nexon — $15 млрд; Bandai Namco — $15 млрд; Embracer Group — $10,8 млрд; Netmarble Games — $7 млрд; Ubisoft — $7 млрд; Konami — $6 млрд; Square Enix — $5,6 млрд; Capcom — $4,9 млрд; SEGA — $3,6 млрд.

Приобретение Activision Blizzard — основные подробности

Сумма покупки составила $68,7 миллиарда. Поглощение должны одобрить регулирующие органы США. Если договор будет подписан, Microsoft получит во владение десятки франшиз, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft и другие.

Все проекты Activision Blizzard, как существующие, так и будущие, войдут в Xbox Game Pass. Сервис уже достиг отметки в 25 миллионов подписчиков.

Согласно информации Wall Street Journal, Бобби Котик покинет место генерального директора Activision Blizzard сразу после поглощения. Но до тех пор он останется руководителем, что подтверждается в письме сотрудникам издательства. Глава может заработать на сделке с Microsoft более $350 миллионов. Такие расчеты провел портал Video Games Chronicle.

Управлять всем игровым бизнесом Xbox продолжит Фил Спенсер. После публичного заявления о приобретении Activision Blizzard он получил новую должность — генеральный директор Microsoft Gaming.

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