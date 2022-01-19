В Сети появилось много информации о покупке издательства корпорацией Microsoft.

Вчера было объявлено, что в игровой индустрии готовится невероятно крупная сделка. Microsoft собирается поглотить Activision Blizzard со всеми ее студиями и франшизами. После официального сообщения в Сети появилось много подробностей договора. Например, стало известно, будет ли издательство выпускать игры на PlayStation после потери самостоятельности. А еще журналисты рассказали о дальнейшей судьбе генерального директора компании Бобби Котика.

Читайте такжеMicrosoft приобретет разработчиков легендарных игр Warcraft и Diablo за $70 миллиардовИнсайдер и репортер Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовал в личном микроблоге выдержку из письма руководителя Activision Blizzard всем сотрудникам. В нем говорилось, что сделку с Microsoft планируют закрыть до 30 июня 2023 года. Бобби Котик также собирается рассказать подчиненным о дальнейшей работе издательства и раскрыть детали поглощения. Для этого с сотрудниками проведут сессии бесед и ответов на вопросы.

Руководитель высказался и насчет выхода игр Activision Blizzard на PlayStation. По его словам, компания продолжит выпускать свои проекты на платформах Sony. Однако источники Bloomberg утверждают, что часть "контента" издательства будет эксклюзивной для ПК и Xbox. Какой смысл вкладывается в слово "контент", пока непонятно, но речь, скорее всего, об определенных играх.

Тем временем Microsoft дала размытый комментарий изданию Axios по поводу релиза проектов Activision Blizzard на PlayStation: "Сегодня игры Activision Blizzard существуют на различных платформах, и мы планируем продолжать поддерживать эти сообщества в будущем".

Сообщение корпорации не опровергает выпуск консольных эксклюзивов для Xbox. В нем лишь говорится о "поддержке сообществ", но что именно подразумевается под этим словосочетанием, Microsoft не уточнила. Вероятно, имеется в виду релиз части будущих игр на PlayStation и Switch.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard — основные подробности

Сумма покупки составила $68,7 миллиарда. Поглощение должны одобрить регулирующие органы США. Если договор будет подписан, Microsoft получит во владение десятки франшиз, включая Call of Duty, Diablo, Warcraft и другие.

Все проекты Activision Blizzard, как существующие, так и будущие, войдут в Xbox Game Pass. Сервис уже достиг отметки в 25 миллионов подписчиков.

Согласно информации Wall Street Journal, Бобби Котик покинет место генерального директора Activision Blizzard сразу после поглощения. Но до тех пор он останется руководителем, что подтверждается в письме сотрудникам издательства. Глава может заработать на сделке с Microsoft более $350 миллионов. Такие расчеты провел портал Video Games Chronicle.

Управлять всем игровым бизнесом Xbox продолжит Фил Спенсер. После публичного заявления о приобретении Activision Blizzard он получил новую должность — генеральный директор Microsoft Gaming.

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