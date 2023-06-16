Пора прощаться с режимом производительности?

После показа Starfield в рамках Xbox Games Showcase стало известно, что в игре на Xbox Series X будет только один графический режим с кадровой частотой 30 кадров/с. Пользователям это не понравилось, и они принялись критиковать разработчиков, утверждая, что проблема заключается в мощности консоли. Bethesda Game Studios и Xbox назвали такой шаг сознательным дизайнерским решением для обеспечения оптимального комфорта. По их словам, у приставки достаточно производительности, и дело вовсе не в ней. На сторону разработчиков стали эксперты из Digital Foundry, которые считают, что 30 кадров/с могут снова стать стандартом на консолях.

По словам специалистов, в Starfield реализовано множество разнообразных игровых систем. Они постоянно взаимодействуют между собой, из-за чего возникает необходимость в согласованности. Достичь последней при 30 кадрах/с проще, чем при вдвое большем показателе.

Более того, эксперты Digital Foundry считают, что возвращение к 30 кадрам/с рискует превратиться в стандарт на PS5 и Xbox Series. Игры становятся более масштабными и графические продвинутыми, в результате чего возникает множество проблем с оптимизацией. И ограничение в 30 кадров/с может стать решением, которым будут пользоваться разработчики.

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"К лучшему или к худшему, в основном к худшему, я полагаю, что 30 кадров в секунду снова станут наиболее распространенной частотой кадров, которую мы увидим в больших консольных играх, и если режимы производительности будут предлагаться, то они могут быть не такими стабильными, как хотелось бы", — сообщили в Digital Foundry.

"Я думаю, что это в какой-то степени неприятно, но мне кажется, что это вполне естественно в условиях расширения возможностей более продвинутой графики. У нас был период кросс-гена, и это была возможность для разработчиков увеличить частоту кадров, потому что им все еще нужно было ориентироваться на платформы более низкого класса", — продолжил один из специалистов.

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