Свой последний релиз в лице Postal 4 студия Running with Scissors так и не доделала.

В сравнении демонстраций Starfield, которое провели энтузиасты, было заметно, что графику в игре значительно улучшили. Это касается всех аспектов, кроме лиц. Они стали выглядеть хуже, чем воспользовалась независимая студия Running with Scissors. Команда пошутила над визуальной составляющей Starfield, но затем столкнулась со шквальной критикой.

Последняя демонстрация экшен-RPG от Bethesda Game Studios включала персонажа, напоминающего космического ковбоя. Running with Scissors сравнила героя с протагонистом первой Red Dead Redemption Джоном Марстоном. Модель последнего смотрится гораздо более проработанной. В своей публикации представители студии написали: "Вот почему мы модернизируем движок, когда создаем новую игру".

В комментариях Running with Scissors обвинили в манипуляциях. По словам пользователей, студия сравнила маркетинговый скриншот с изображением из геймплейной демонстрации. А еще многие люди вспомнили, что компания выпустила Postal 4 в раннем доступе в плохом состоянии. Игра по-прежнему недоделана до конца, при этом Running with Scissors шутит над еще не вышедшей Starfield.

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Представители студии пытались отвечать на претензии пользователей. По их словам, упоминать Postal 4 некорректно, ведь у Running with Scissors никогда не было бюджетов уровня Bethesda Game Studios.

Starfield — основные подробности

События игры разворачиваются в XXIV веке. Пользователи в роли членов организации "Созвездие" будут искать сведения об артефактах, в которых скрыты тайны вселенной.

Геймплей Starfield включает перестрелки, прокачку, сбор ресурсов, создание предметов и выполнение заданий. Важной частью также будет исследование космоса. Пользователи смогут посетить более десяти тысяч планет и сражаться с врагами на просторах вселенной.

В проекте реализовали построение баз и создание собственного судна из разнообразных элементов.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и Series S 6 сентября 2023 года.

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