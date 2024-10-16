Киностудия Sony Screen Gems анонсировала выход полнометражной адаптации Until Dawn. Премьера запланирована на 25 апреля 2025 года.
По информации издания Deadline, режиссером картины выступает Дэвид Сандберг, известный по дилогии "Шазам!" и фильму "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", а сценарий был написан Гэри Доберманом, который тоже работал над франшизой Аннабель, а также написал сценарий для обеих адаптаций романа Стивена Кинга "Оно" от Энди Мускетти.
В фильме снимутся Элла Рубин, Майкл Чимино, Джи-Ён Ю, Бельмонт Камели, Одесса Азьон, Майя Митчелл, а также Питер Стормар, который сыграл Доктора Хилла в оригинальной игре.
Съёмки ленты начались в августе, поэтому у фильма будет крайне короткий этап монтажа и постпродакшена.
Напомним, что несколько недель назад вышел ремейк Until Dawn. Игра получила версию для ПК, а также графические улучшения. Блогер сравнил графику оригинала и переиздания, можно заметить, как были переработаны освещение и модельки персонажей.
Кроме того, недавно Питер Стормар, который будет участвовать в фильме, давал намёки на продолжение игры в своём Instagram. Возможно, актёр указывал именно на производство фильма, а не сиквела игры.
Немного о Until Dawn
Until Dawn - это интерактивный хоррор 2015 года от студии Supermassive Games и издателя Sony Computer Entertainment. Сюжет игры повествует о восьми молодых людях, которым предстоит выживать на горе Блэквуд, где их жизни оказываются под угрозой. В игре реализована система "эффекта бабочки", где каждое принятое игроком решение может изменить ход сюжета. Все персонажи могут как выжить, так и погибнуть в зависимости от выбора игрока. Геймплей включает исследование окружающей среды от третьего лица и поиск улик для разгадки тайны.