Лентой занимается сценарист фильмов "Оно".

Киностудия Sony Screen Gems анонсировала выход полнометражной адаптации Until Dawn. Премьера запланирована на 25 апреля 2025 года.

По информации издания Deadline, режиссером картины выступает Дэвид Сандберг, известный по дилогии "Шазам!" и фильму "Проклятие Аннабель: Зарождение зла", а сценарий был написан Гэри Доберманом, который тоже работал над франшизой Аннабель, а также написал сценарий для обеих адаптаций романа Стивена Кинга "Оно" от Энди Мускетти.

В фильме снимутся Элла Рубин, Майкл Чимино, Джи-Ён Ю, Бельмонт Камели, Одесса Азьон, Майя Митчелл, а также Питер Стормар, который сыграл Доктора Хилла в оригинальной игре.

Видео дня

Съёмки ленты начались в августе, поэтому у фильма будет крайне короткий этап монтажа и постпродакшена.

Напомним, что несколько недель назад вышел ремейк Until Dawn. Игра получила версию для ПК, а также графические улучшения. Блогер сравнил графику оригинала и переиздания, можно заметить, как были переработаны освещение и модельки персонажей.

Кроме того, недавно Питер Стормар, который будет участвовать в фильме, давал намёки на продолжение игры в своём Instagram. Возможно, актёр указывал именно на производство фильма, а не сиквела игры.

Немного о Until Dawn

Until Dawn - это интерактивный хоррор 2015 года от студии Supermassive Games и издателя Sony Computer Entertainment. Сюжет игры повествует о восьми молодых людях, которым предстоит выживать на горе Блэквуд, где их жизни оказываются под угрозой. В игре реализована система "эффекта бабочки", где каждое принятое игроком решение может изменить ход сюжета. Все персонажи могут как выжить, так и погибнуть в зависимости от выбора игрока. Геймплей включает исследование окружающей среды от третьего лица и поиск улик для разгадки тайны.

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