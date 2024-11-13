Премьера назначена на 16 ноября.

Netflix показала трейлер второго акта продолжения "Аркейн". Новая порция экранизации League of Legends выйдет уже 16 ноября.

Похоже, что как и в первом сезоне, во втором акте нас ждёт таймскип. Джинкс стала лидером сопротивления Зауна, Кейтлин укрепила свои позиции главнокомандующего Пилтовером, а Вай сменила имидж, перекрасилась в брюнетку и участвует в подпольных боях. В какой-то момент сёстры столкнутся с новым мутантом Синджеда, которого тизерили в первых трёх сериях.

Первый акт вышел 9 ноября. Сейчас у второго сезона Arcane 100% рейтинга критиков и 96% рейтинга зрителей на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что второй сезон стоил трёхлетнего ожидания. Он качественно развивает историю двух сестёр и углубляет лор мира Лиги Легенд.

Напомним, что всего во втором сезоне "Аркейн" будет 9 серий, Netflix выпускает сериал пачками по три эпизода каждую неделю. Второй сезон станет заключительным для истории Вай и Джинкс, но Riot Games не исключает, что они сделают ещё один сериал про другую историю из League of Legends.

Ранее мы рассказывали, что "Аркейн" стал самым дорогим мультсериалом в истории с бюджетом в 250 миллионов долларов. Создатели сериала рассказали, куда ушли эти деньги.

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